11:51, 19 мая 2026

Китай назвал приписанные Си Цзиньпину западной газетой слова об Украине «чистой выдумкой»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Пекин опроверг информацию из опубликованной в британской газете The Financial Times (FT) заметки, где приводятся якобы слова председателя КНР Си Цзиньпина об Украине, назвав их чистой выдумкой. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КИтая Го Цзякунь, его цитирует ТАСС.

«Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой», — указал дипломат, комментируя публикацию, согласно которой Си Цзиньпин якобы сказал американскому лидеру Дональду Трампу, что президент России Владимир Путин «может в итоге пожалеть» о начале спецоперации на Украине.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Трамп не смог изменить позицию Китая по конфликту на Украине.

До этого Трамп вернулся из Пекина с заявлениями о фантастических сделках и очень крепких отношениях с Китаем. Во время визита 13-15 мая он обсудил с Си Цзиньпином торговлю, Тайвань, Иран и украинский конфликт.

