Россиянку задержали за передачу секретных данных Украине

ФСБ задержала женщину за передачу данных о подразделениях ВС РФ в Мариуполе

В Мариуполе задержали женщину, которая подозревается в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой народной республике.

По данным ведомства, задержанная сама установила контакт с украинскими спецслужбами в Telegram. Через мессенджер она передавала данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России на территории округа.

