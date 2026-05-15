Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:15, 15 мая 2026Силовые структуры

Россиянку задержали за передачу секретных данных Украине

ФСБ задержала женщину за передачу данных о подразделениях ВС РФ в Мариуполе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В Мариуполе задержали женщину, которая подозревается в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Донецкой народной республике.

По данным ведомства, задержанная сама установила контакт с украинскими спецслужбами в Telegram. Через мессенджер она передавала данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) России на территории округа.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам и 2 месяцам лишения свободы уроженца Челябинской области за подготовку теракта в здании с государственными учреждениями в Москве. Его задержали, когда он готовил преступление, и обвинили по шести уголовным статьям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    Одержимый молодостью миллионер расхвалил свою сперму

    Трамп обосновал одно из требований к Ирану пиаром

    В Европе допустили новый конфликт из-за США и Польши

    На Западе раскрыли причины выхода интервью Карлсона с бывшим пресс-секретарем Зеленского

    Дрон помог поймать браконьера в России

    Россиянин описал год отношений с кореянками словами «чуть не сошел с ума»

    Российский ответ Starlink запатентовал наземный терминал

    Последствия мощной атаки ВСУ на столицу российского региона сняли на видео

    Ставший миллионером победитель лотереи раскрыл неожиданное последствие своей удачи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok