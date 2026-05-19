Экономика
10:01, 19 мая 2026

Постсоветская страна заметно нарастила закупки российского лакомства

ТАСС: Экспорт российского шоколада в Казахстан вырос на 11 % в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: mernk / Shutterstock / Fotodom

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарные объемы экспорта российского шоколада в Казахстан увеличились на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. О заметном наращивании поставок этого лакомства из РФ в постсоветскую страну сообщает ТАСС со ссылкой на данные местной статслужбы.

В январе-марте отечественные экспортеры отправили в соседнюю страну в общей сложности почти 15,5 тысячи тонн шоколада. Для сравнения, в первом квартале прошлого года показатель составлял 13,9 тысячи. Таким образом, в годовом выражении отгрузки выросли примерно на 1,6 тысячи тонн.

Казахстан является крупнейшим импортером российского шоколада. По итогам 2025 года покупатели из этой страны потратили на закупки этого лакомства из РФ суммарно около 300 миллионов долларов. В тройку ведущих импортеров также вошли Белоруссия и Узбекистан.

В целом за прошлый год Россия нарастила экспорт шоколада до исторического максимума. За 12 месяцев отечественные поставщики отправили за рубеж 224 тысячи тонн этого лакомства на сумму в 985 миллионов долларов. Предыдущий максимум (864 миллиона) был установлен в 2021 году.

