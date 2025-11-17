Ценности
13:29, 17 ноября 2025Ценности

Валю Карнавал обругали в сети за скандальные высказывания о корсете

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Российская блогерша Валя Карнавал восхитилась корсетами и подверглась критике в соцсетях. Соответствующие скандальные высказывания и комментарии появились в TikTok.

В сети завирусилось видео с вечеринки, на котором инлфюэнсер высказалась об удобстве корсетов. По словам знаменитости, она регулярно носит упомянутый предмет гардероба, чтобы скрыть выпирающий после еды живот. «Корсет — это обалденно удобно. Под джинсы, под спортивные штаны — все зависит от вашей фантазии, — заявила Карнавал. — Я в корсете чувствую себя удобно. Я могу пойти поесть пельмени и лапшу, и не будет видно животика. Для меня это мастхев».

Другие блогеры, а также многочисленные поклонники не оценили высказывания девушки и обругали ее за пропаганду нереальных стандартов красоты и нездоровое отношение к телу. «У нее все закончится плохо», «Какой кошмар. Утягиваться корсетом после еды», «Их вредно носить на постоянной основе», «Помогите ей кто-нибудь», «Пропаганда нездорового тела!», «Это буквально опасно», — высказывались комментаторы.

Сама Карнавал вскоре ответила на критику. «Люди слышат то, что хотят. Если захотят навредить — обязательно найдут причину», — подчеркнула блогерша.

Ранее Отар Кушанашвили высказался о внешности Вали Карнавал.

