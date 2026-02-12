На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

Генсек НАТО Рютте заявил об угрозе РФ заблокировать Сувалкский коридор

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора. Об этом сообщает «Польское радио».

Политику задали вопрос о возможности России изолировать части территорий Польши и Литвы. Тот ответил, что союзники по альянсу регулярно проводят учения, предусматривающие различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной Марк Рютте генсек НАТО

В начале февраля газета The Wall Street Journal выяснила, что западные аналитики построили сценарий нападения РФ на Литву при невмешательстве США. Согласно модели, Европа начинает блокаду Калининградской области, после чего Москва через Сувалкский коридор вводит в республику войска, чтобы вернуть сообщение со своим эксклавом, и за несколько дней отрезает Прибалтику от НАТО.

Конфликт между НАТО и РФ может произойти в Сувалкском коридоре

Сувалкский коридор является наиболее вероятной зоной противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом. Из-за своего положения регион станет стратегической целью в случае возможного конфликта, говорится в материале AgoraVox. «В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса, перерезав единственный сухопутный маршрут для переброски подкреплений из Польши и Западной Европы», — подчеркивается в статье. Отмечается, что продвижение военной техники осложняется из-за множества озер и рек, а также лесов и холмов.

Ранее начальник Штаба обороны Войска Литовского Гедрюс Пременецкас заявил, что Россия может потерять Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с НАТО. По его оценке, имеющихся в наличии у Литвы войск хватит для сдерживания ограниченного контингента Вооруженных сил России до прибытия основных сил альянса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия в полной мере ответит Европе в случае нападения. «Если Европа реализует свои угрозы и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент [РФ Владимир Путин] сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», — сказал министр. Он также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу, поскольку Москве это «совершенно ни к чему».

В Европе спрогнозировали год начала войны с РФ

В 2025 году министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял о возможности начала войны между НАТО и Россией до 2029 года. Он предупреждал, что есть вероятность начала такого конфликта в 2028 году или ранее.

Американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон пришел к выводу, что лидеры стран Прибалтики и ряда других европейских государств хотят развязать большую войну с Россией из-за финансовых интересов. «Во властных кругах США есть люди, считающие, что большая война может предотвратить надвигающуюся катастрофу. У Европы экономическая ситуация не лучше. Поэтому эта идея очень привлекательна. Более того, руководства некоторых стран стремятся к этому, особенно в Эстонии, Латвии и Литве», — сказал он. По его словам, «тоталитарные европейские диктаторы» боятся потерять власть, из-за чего они стремятся создать чрезвычайные ситуации и угрозы.