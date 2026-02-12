Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 12 февраля 2026Мир

В НАТО предупредили о «сокрушительной реакции» в случае нападения на Литву

Генсек НАТО Рютте: Реакция на блокаду Сувалкского коридора будет сокрушительной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об угрозе возможной блокады Сувалкского коридора. Об этом сообщает «Польское радио».

Политику задали вопрос о возможности России изолировать части территорий Польши и Литвы. «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной», — заявил он. Рютте добавил, что союзники по альянсу регулярно проводят учения, предусматривающие различные сценарии с учетом всех разведывательных данных.

В начале февраля газета The Wall Street Journal выяснила, что западные аналитики смоделировали сценарий нападения РФ на Литву при невмешательстве США. Согласно модели, Москва через Сувалкский коридор вводит в республику войска, чтобы деблокировать Калининградскую область, и за несколько дней отрезает Прибалтику от НАТО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия в полной мере ответит Европе в случае нападения. «Если Европа реализует свои угрозы и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент [РФ Владимир Путин] сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», — сказал министр. Он также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу, поскольку Москве это «совершенно ни к чему».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России могут частично погасить ипотеку семьям с четырьмя детьми. Какие еще поручения в демографической политике дал Путин?

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В Индии рассказали о расколе из-за России

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Премьер Британии резко отреагировал на слова совладельца «Манчестер Юнайтед» о мигрантах

    Школьного учителя заметили голым на улице

    Названы преимущества «Голиафа» и «Каракурта»

    В НАТО предупредили о «сокрушительной реакции» в случае нападения на Литву

    Макрон заявил об окончании эпохи дешевой российской энергии для Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok