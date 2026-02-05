Реклама

15:42, 5 февраля 2026

Военкор оценил вероятность сценария «возьмем Литву за три дня»

Военкор Коц: Сценарий «возьмем Литву за три дня» — это откровенная замануха
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Гипотетический сценарий боевых действий со стремительным взятием Россией под контроль Литвы из-за гуманитарной блокады Калининграда нереалистичен и является откровенной заманухой. Вероятность сценария «возьмем Литву за три дня» оценил в Telegram военкор Александр Коц.

Журналист прокомментировал статью The Wall Street Journal, в которой западные аналитики смоделировали сценарий нападения на Литву при невмешательстве США. Согласно модели, Москва через Сувалкский коридор вводит в республику войска, чтобы деблокировать Калининградскую область, и за несколько дней отрезает Прибалтику от НАТО.

«Озвученный сценарий, видимо, писали те же аналитики, которые утверждали, что мы возьмем Киев "за три дня". Выглядит как откровенная замануха. "Ах, ах, мы такие слабые, придите же и завоюйте нас!" Но крайне сомнительно, что в Кремле поведутся на такую разводку», — заявил военкор.

Он отметил, что страны Европы активно укрепляют 65-километровый участок литовско-польской границы, строят там фортификации, полигоны для войск и минируют маршруты. По мнению Коца, Москва серьезно подходит к боевому планированию и не отправит войска в «мышеловку» без разведки, артподготовки и обработки коридора ударными дронами.

Ранее начальник Штаба обороны Войска Литовского Гедрюс Пременецкас заявил, что Россия может потерять Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с НАТО. По его оценке, имеющихся в наличии у Литвы войск хватит для сдерживания ограниченного контингента Вооруженных сил России до прибытия основных сил альянса.

