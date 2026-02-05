Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 5 февраля 2026Бывший СССР

В Литве назвали условие захвата Калининграда

Контр-адмирал ВС Литвы Пременецкас заявил об угрозе потери Россией Калининграда
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Россия может потерять Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с Организацией Североатлантического договора (НАТО). С таким заявлением в беседе с The Wall Street Journal выступил начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас.

«Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она потеряет Калининград», — высказался начальник штаба вооруженных сил (ВС) Литвы.

Пременецкас прокомментировал гипотетический сценарий вооруженного конфликта России и стран альянса и заявил о способности Вильнюса самостоятельно сдерживать российские войска. По его оценке, имеющихся в наличии ВС Литвы сил — 17 тысяч человек в мирное время и 58 тысяч после немедленной мобилизации — может хватить для сдерживания ограниченного контингента Вооруженных сил России.

Ранее советник по национальной безопасности Литвы Дейвидас Матулионис рассказал о подготовке республики на случай вторжения. Советник указал, что литовские вооруженные силы при вторжении противника на территорию страны будут сражаться до прибытия союзных сил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

    Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

    Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok