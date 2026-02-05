Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:44, 5 февраля 2026Бывший СССР

В соседней с Россией стране начали готовиться к вторжению

WSJ: Литва готовится к самообороне на случай вторжения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Литва готовится к самообороне на случай российского вторжения. Об этом заявил советник по национальной безопасности республики Дейвидас Матулионис в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ).

«В моей стране очень заметно беспокойство, но в то же время мы готовимся к самообороне», — рассказал он. При этом советник добавил, что литовские вооруженные силы в случае вторжения противника на территорию страны будут сражаться до прибытия союзных сил.

Однако журналисты отметили, что европейские страны обеспокоены потенциальным вторжением. Утверждается, что военные стратеги НАТО опасаются возможной переброски войск к восточной границе блока уже в 2026 году.

Ранее бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявил, что у НАТО есть разработанный план по блокаде Калининграда на случай прямого военного столкновения с Россией. Дипломат также назвал город Кенигсбергом, заявив, что он якобы не имеет отношения к России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Российские таксисты потребовали раскрыть перечень разрешенных машин

    Диетолог ела популярный овощ каждый день и рассказала о результатах

    «Роскосмос» рассказал о выходах в открытый космос

    Уиткофф оценил итоги переговоров по Украине в Абу-Даби

    Уиткофф сообщил о договоренности России и Украины по обмену пленными

    Москвичам назвали срок возвращения 20-градусных морозов

    Минздрав опубликовал девять схем лечения коронавируса в домашних условиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok