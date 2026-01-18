Реклама

05:07, 18 января 2026Бывший СССР

В Литве заявили о разработанном НАТО плане по блокаде Калининграда

Дипломат Юргелявичус: НАТО планирует блокаду Калининграда на случай войны с РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

У НАТО есть разработанный план по блокаде Калининграда на случай прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявил бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».

«Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией — это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской — прим. «Ленты.ру») области», — подтвердил экс-замглавы литовского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отказался называть город российским названием Калининград, так как считает, что он якобы не имеет отношения к РФ.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что война между Россией и Евросоюзом (ЕС) могла бы начаться из-за Калининграда. По его словам, если страны ЕС начнут блокаду Калининградской области, Россия будет вынуждена ответить на эту агрессию. Впоследствии реакцию Москвы на потенциальную блокаду Калининграда озвучил президент РФ Владимир Путин.

