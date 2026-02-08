Лавров предупредил Европу о «военном ответе»

Лавров: Россия даст полноценный военный ответ на нападение Европы

Россия даст полноценный военный ответ на нападение Европы. Об этом предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

«Если Европа свои угрозы реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, президент [РФ Владимир Путин] сказал: это будет не специальная военная операция с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Европу, поскольку Москве это «совершенно ни к чему».

Ранее Лавров сделал заявление о выступлении генсека НАТО Марка Рютте в Верховной Раде. «То, что Рютте произнес, означает, что готовится интервенция», — подчеркнул он.