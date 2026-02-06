Лавров сделал заявление о выступлении Рютте в Раде

Лавров: Слова Рютте об Украине означают, что готовится интервенция

Слова генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о гарантиях безопасности для Украины означают, что готовится интервенция. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«То, что Рютте произнес, выступая в Раде, означает, что готовится интервенция. Он сказал, что гарантии безопасности предусматривают автоматические действия коалиции желающих, что Британия и Франция готовы разместить свои войска на Украине», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, это противоречит тем коллективным гарантиями безопасности, которые были согласованы Россией и Украиной в апреле 2022 года. Он добавил, что тогда это было по-честному, а сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет сохранить на Украине любой ценой.

Ранее Рютте заявил, что войска стран НАТО сразу появятся на Украине после заключения мирного соглашения. Генсек подчеркнул, что те страны-участницы военного блока, которые не дадут согласия на отправку своих воинских контингентов, будут помогать Киеву «другим способом».