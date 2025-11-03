На Западе назвали вероятный район конфликта между Россией и НАТО

AgoraVox: Сувалкский коридор — вероятное место конфликта между Россией и НАТО

Сувалкский коридор, примыкающий к Калининградской области, является вероятным районом конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом сообщило французское издание AgoraVox, их статью перевел портал «ИноСМИ».

Авторы напомнили, что Сувалкский коридор соединяет Польшу и Литву, а также примыкает к Белоруссии и России. Из-за своего положения регион станет стратегической целью в случае возможного конфликта, говорится в материале.

«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса, перерезав единственный сухопутный маршрут для переброски подкреплений из Польши и Западной Европы», — подчеркивается в статье.

Отмечается, что продвижение военной техники осложняется из-за множества озер и рек, а также лесов и холмов.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что нет ни одной области вооружений, в которой лидировали бы западные страны.