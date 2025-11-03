Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:03, 3 ноября 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали вероятный район конфликта между Россией и НАТО

AgoraVox: Сувалкский коридор — вероятное место конфликта между Россией и НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сувалкский коридор, примыкающий к Калининградской области, является вероятным районом конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом сообщило французское издание AgoraVox, их статью перевел портал «ИноСМИ».

Авторы напомнили, что Сувалкский коридор соединяет Польшу и Литву, а также примыкает к Белоруссии и России. Из-за своего положения регион станет стратегической целью в случае возможного конфликта, говорится в материале.

«В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса, перерезав единственный сухопутный маршрут для переброски подкреплений из Польши и Западной Европы», — подчеркивается в статье.

Отмечается, что продвижение военной техники осложняется из-за множества озер и рек, а также лесов и холмов.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что нет ни одной области вооружений, в которой лидировали бы западные страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Хакеры выкрали сведения о расположении воинских частей СБУ

    Экс-аналитик португальской разведки заявил о готовности страны отправить войска на Украину

    В России заявили о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона»

    На Западе назвали вероятный район конфликта между Россией и НАТО

    В Иране рассказали о влиянии войны с Израилем на отношения с Россией

    Умерла журналист Мария Фролова

    На Западе сделали резонансное заявление о ВС России

    Россиянам назвали самые востребованные профессии

    Медведева показала фото в жакете с откровенным декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости