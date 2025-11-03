Интернет и СМИ
07:57, 3 ноября 2025

На Западе сделали резонансное заявление о ВС России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Нет областей вооружений, где Запад превосходит Россию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Нет ни одной области вооружений, в которой лидировали бы западные страны. Об этом заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Однако он отметил, что уже есть сразу несколько областей, где Россия существенно превосходит все государства — участницы НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, а также беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Он назвал проверку возможностей «Посейдона» огромным успехом.

В августе военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что удар «Посейдона» может вызвать цунами, способное смыть прибрежную инфраструктуру неприятеля.

