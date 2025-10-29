Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:48, 29 октября 2025Наука и техника

В России испытали ядерный «Посейдон»

Путин: Россия провела испытания «Посейдона» с ядерной энергоустановкой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Во вторник, 28 октября, в России провели испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени Мандрыка, передает ТАСС.

По его словам, проверка возможностей «Посейдона» — это огромный успех. Президент рассказал, что при испытаниях аппарата удалось запустить атомную энергетическую установку. На ней беспилотник прошел «определенное количество времени».

«Посейдон», который является носителем ядерного заряда, предназначен для нанесения гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям противника. Подводные беспилотники входят в арсенал атомной подлодки спецназначения «Белгород».

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

В августе военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что удар «Посейдона» может вызвать цунами, способное смыть прибрежную инфраструктуру неприятеля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готова показать миру окружение ВСУ в Купянске и Красноармейске. Путин предложил приостановить там бои ради приезда СМИ

    Технологии «Буревестника» применили в космических программах

    Россиянам назвали необходимые в холодное время года продукты

    Япония отказала Трампу в вопросе о российском газе

    На российском кладбище разгромили могилы участников СВО

    Москвичам рассказали о последних теплых днях

    Московских пенсионеров научат блогерству

    Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

    Вице-президент США оценил смену гардероба Зеленского

    В России раскрыли последствие блокировки звонков в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости