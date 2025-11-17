Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:51, 17 ноября 2025Мир

Министр обороны Германии сделал прогноз о войне с Россией

Писториус заявил, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. С таким утверждением выступил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето», — заявил политик.

Писториус призвал лучше оснастить вооруженные силы стран НАТО для возможных боевых действий против России, подчеркнув, однако, что альянс и сейчас обладает значительным потенциалом сдерживания «как в конвенциональном, так и в ядерном плане».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал утверждения о возможности нападения России на страны Европы. «Я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому, что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее, чем они», — сказал он.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший в своей области завод в России остановит производство

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

    Дальность «Ланцетов» увеличили

    Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы

    Названы тревожные звонки скорого разрыва отношений

    Российскому авторынку спрогнозировали мрачные времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости