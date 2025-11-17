Премьер Венгрии Орбан назвал смехотворными заявления о нападении РФ на Европу

Россия не может напасть на Евросоюз, так как ей недостает сил. Так подобную вероятность оценил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера.

Он отметил, что Россия уже более трех лет не может завершить специальную военную операцию на Украине. «При всем уважении, я считаю смехотворным говорить, что Россия нападет на ЕС или НАТО, просто потому что она недостаточно сильна. Мы намного сильнее, чем они», — сказал политик. По его словам, в Европе проживают более 400 миллионов человек, в то время как у России есть только 140 миллионов.

Также Орбан оценил утверждения о том, будто он является «троянским конем» президента России Владимира Путина. «Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно», — заявил премьер.

Политику Орбана описали как «провенгерскую»

Ранее венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир объяснил «Ленте.ру», что мнение об Орбане как о пророссийском политике является ошибочным. «Орбана часто изображают пророссийским, но в действительности он прежде всего провенгерский политик, ставящий интересы своей страны выше всего», — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, венгерский премьер считает политику принудительных санкций ошибочной и контрпродуктивной. Однако право вето в отношении антироссийских санкций он готов применить лишь в том случае, если затронуты жизненно важные интересы Венгрии.

Орбан не стремится пробивать стену лбом — понимает, что это болезненно и не всегда отвечает национальным интересам Габор Штир политолог

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» согласилась, что Орбан открыто говорит об интересах собственной страны и народа. «В отличие от других европейских политиков, которые крутят, вертят, что-то придумывают, он говорит честно: "Мне превыше всего интересы собственной страны, своих граждан. Я знаю, что для них лучше. Для них лучше, чтобы у нас были российские энергоресурсы. Для экономики моей страны это лучше. Я не собираюсь здесь играться в политику. Сейчас надо будет обойти санкции". Он открыто, публично это говорит. Не придумывает ничего втихаря», — рассказала депутат. Она отметила, что Орбан принимает решения последовательно и честно, чем вызывает симпатию у населения Венгрии.

Европе посоветовали зачехлить топор войны

Лидеры стран Европы, обвиняя Россию в подготовке вторжения в страны НАТО и Европейского союза, обманывают свои народы и расчехляют топор войны. Об этом, выступая на пленарном заседании III Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы дипломатического ведомства, европейские руководители сознательно вводят в заблуждение своих граждан, нагнетая антироссийскую истерию по принципу «война все спишет». Он отметил, что в Европе пытаются переложить на Москву ответственность за собственные ошибки, в том числе на украинском направлении. «Хотелось бы спросить, чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны? Я думаю, ответ очевиден», — заключил дипломат.

Еще летом Путин указал, что Запад сам придумал «страшилку» о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу. «Обосновывая свои военные планы, руководство [Североатлантического альянса] вновь твердит о какой-то российской угрозе, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу», — отметил глава государства.

Они повторяют эту «страшилку» из года в год, для того чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги Владимир Путин президент РФ

Путин подчеркнул, что подобные заявления Запада являются «беспардонной ложью», а Россия, в свою очередь, будет продолжать принимать «необходимые и адекватные меры» по укреплению безопасности государства и его союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте неоднократно называл Москву якобы «наиболее серьезной угрозой» для стран — участниц военного блока. В частности, он заявлял о необходимости увеличить число систем противовоздушной и противоракетной обороны для создания «надежного щита от России».