Лавров задал европейцам один вопрос

Лавров заявил, что европейские элиты расчехляют топор войны против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидеры стран Европы, обвиняя Россию в подготовке вторжения в страны НАТО и Европейского союза (ЕС), обманывают свои народы и расчехляют топор войны. Об этом, выступая на пленарном заседании высокого уровня III Минской международной конференции по евразийской безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы дипломатического ведомства, европейские руководители сознательно вводят в заблуждение своих граждан, нагнетая антироссийскую истерию по принципу «война все спишет». Он отметил, что в Европе пытаются переложить на Москву ответственность за собственные ошибки, в том числе на украинском направлении.

«Хотелось бы спросить, чувствуют ли себя европейцы в большей безопасности, когда их элиты расчехляют топор войны? Я думаю, ответ очевиден», — заключил Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что страны НАТО пытаются принудить Соединенные Штаты к отказу от мирной инициативы по Украине. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны в ходе его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

