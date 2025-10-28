Мир
Лавров раскрыл противников мирной инициативы США по Украине

Лавров: Страны НАТО пытаются принудить США к отказу от мирной инициативы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Страны НАТО пытаются принудить США к отказу от мирной инициативы по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Руководство большинства европейских стран всеми силами убеждает администрацию США отказаться от идеи урегулирования на Украине путем устранения первопричин конфликта за столом переговоров», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению украинского кризиса и сохранит приверженность тем принципам, которые были выработаны в ходе его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее глава МИД России заявил, что Путин на встрече с американским коллегой в Анкоридже подтвердил готовность Москвы принять концепцию США по урегулированию конфликта на Украине.

