«Кремль готов». Лавров заявил о согласии Путина принять концепцию США по Украине

Лавров: Путин готов принять концепцию США по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже подтвердил готовность Москвы принять план США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью венгерскому YouTube-каналу Ultrahang рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, до саммита на Аляске спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф привез в Москву предложения Вашингтона по Украине, которые были внимательно изучены российской стороной. Уже на самой встрече Путин подробно повторил каждый элемент концепции, попутно подтверждая информацию у Уиткоффа.

Все было подтверждено. После этого Путин заявил, что Кремль готов принять их концепцию и двигаться дальше в практическом плане на предложенной основе Сергей Лавров глава МИД РФ

Ранее Трамп заявил о желании российского лидера достичь мира на Украине. «Я думаю, что Путин хочет, чтобы это закончилось», — сказал он.

Трамп отменил вторую встречу с Путиным

16 октября президенты России и США провели двухчасовой разговор. В ходе диалога был достигнут «большой прогресс», рассказал Трамп. По его словам, он договорился о проведении второй встречи с Путиным — на сей раз в столице Венгрии Будапеште.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что встречу Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которая должна была состояться перед саммитом, перенесли. Утверждалось, что причиной этого стали «разные ожидания» относительно украинского урегулирования.

23 октября Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште. По его словам, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако глава государства не стал отвергать возможность встречи в будущем. Путин, комментируя его решение, отметил, что слова Трампа скорее говорят о переносе встречи в Будапеште, а не о ее полной отмене.

США ввели новые санкции против России

После решения о переносе саммита США ввели санкции против российской энергетической сферы. По данным CNN, американский лидер в течение многих месяцев говорил своим советникам, что однажды он решит перейти к «более жестким» мерам в отношении Москвы. Перед введением новых санкций Трамп заявил, что его «инстинкты подсказывают», что пора менять тактику в отношениях с Россией.

В ответ на это Путин заявил, что новые санкции — очередная попытка политического давления на Россию. Президент назвал решение США недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений. В то же время он указал, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу.

Несмотря на ужесточение политики в отношении РФ, Рубио не стал исключать того, что новая встреча лидеров двух стран все-таки состоится. «Мы по-прежнему готовы к диалогу с русской стороной. Мы всегда будем стремиться к контактам, если имеется возможность достичь мира», — сообщил он. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что говорить об отмене российско-американского саммита сейчас неправильно, хотя и предпосылок для его проведения пока нет.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отправившийся 24 октября на переговоры с американской стороной, заявил, что встреча Путина и Трампа «скорее перенесена», а не отменена. Он уточнил, что она должна быть хорошо подготовлена дипломатически, а также выразил мнение, что у администрации президента США есть большое желание понять позицию России.