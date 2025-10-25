Дмитриев: У администрации Трампа большое желание понять позицию России

У администрации президента США Дональда Трампа большое желание понять позицию России. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По словам чиновника, власти Великобритании и представители либеральной Европы боятся диалога России и США, а отсутствие диалога двух стран создает огромную опасность для всего мира.

Ранее спецпредставитель президента России рассказал, что сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы, связанные в том числе с военными контрактами.

До этого Дмитриев заявил, что бывший президент США Джо Байден пытался нанести стратегическое поражение Москве и изолировать Россию.