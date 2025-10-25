Мир
00:35, 25 октября 2025Мир

Байдена обвинили в попытке изолировать Россию

Дмитриев: Байден пытался нанести стратегическое поражение России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Бывший президент США Джо Байден пытался нанести стратегическое поражение Москве и изолировать Россию. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, пишет РИА Новости.

В интервью журналистке Ларе Логан Дмитриев заявил, что экс-глава Белого дома потерпел неудачу.

Ранее нынешний американский лидер Дональд Трамп заявил, что Байден совершил «немыслимое», сблизив Россию с ее «естественным врагом» — Китаем. Он подчеркнул, что Россия обладает обширными территориями, а Китай — огромным населением, которому нужны земли, из-за чего между государствами всегда существует «естественное трение».

