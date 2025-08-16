Трамп назвал естественного врага России

Трамп: Байден сблизил Россию с ее естественным врагом — Китаем

Бывший президент США Джо Байден совершил «немыслимое», сблизив Россию с ее «естественным врагом» — Китаем. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, Байден, как и другой экс-глава Белого дома Барак Обама, подтолкнули Москву и Пекин к сближению, однако это является «последним, что нужно было делать», поскольку РФ и КНР являются «естественными врагами».

Он отметил, что Россия обладает обширными территориями, а Китай — огромным населением, которому нужны земли, из-за чего между государствами всегда существует «естественное трение». Трамп также подчеркнул, что он смог остановить дальнейшее сближение двух стран.

До этого Трамп отложил введение новых пошлин против Китая на 90 дней. Указ был подписан за несколько часов до завершения предыдущей паузы на увеличение пошлин в отношении КНР.