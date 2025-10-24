Дмитриев: Сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы

Сторонники продолжения конфликта на Украине имеют финансовые интересы, связанные в том числе с военными контрактами. Мотив раскрыл глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.

«Есть люди, которые говорят, что хотят войны, потому что у них есть связи с военными подрядчиками, миллиарды долларов экономических интересов и так далее», — рассказал Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что множество людей дезинформировано и не понимает истинных целей России.

Ранее Дмитриев призвал администрацию Трампа не использовать ложные нарративы бывшего американского лидера Джо Байдена, которые не сработали. Он подчеркнул, что нынешним властям США нельзя становится «Байденами».