Спецпредставитель Путина призвал не становиться Байденами

Спецпредставитель Путина Дмитриев призвал США не становиться Байденами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Ложные нарративы предыдущей американской администрации, которые пытаются навязать нынешним властям США, не сработали, поэтому «нельзя становиться Байденами». С таким призывом выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, его слова приводит РИА Новости.

«Позиции и ложные нарративы [бывшего президента США Джо] Байдена, которые пытаются навязать администрации [нынешнего президента США Дональда] Трампа, мы уже увидели, что они не сработали. Мы будем доносить до американских коллег, что нельзя становиться Байденами и следовать абсолютно неправильным, провальным подходам Байдена и его администрации», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Дмитриев отметил, что Россия и США сохраняют потенциал для экономического сотрудничества, несмотря на введенные Трампом санкции против российского энергетического сектора. При этом он отметил, что такое сотрудничество возможно только при уважении Вашингтоном интересов Москвы.

Ранее Дмитриев подтвердил свой визит в США, добавив, что он был давно запланирован и не отменен, несмотря на недавние недружественные шаги Вашингтона.

