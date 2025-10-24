Мир
17:31, 24 октября 2025

Спецпредставитель Путина подтвердил визит в США под хит Басты

Дмитриев подтвердил визит в США, опубликовав схему полета над страной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / POOL / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подтвердил свой визит в США. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дмитриев разместил фотографию схемы маршрута, на которой самолет пролетает над городом Спрингфилд, штат Массачусетс. Публикация сопровождается песней рэпера Баста «На заре».

Ранее сообщалось, что Дмитриев прибыл с визитом в США. По данным телеканала CNN, глава РФПИ встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа, чтобы продолжить обсуждение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Вскоре портал Axios сообщил, что Дмитриев может провести встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Майями, штат Флорида.

    Все новости