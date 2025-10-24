Раскрыто место встречи Дмитриева с Уиткоффом

Axios: Дмитриев проведет встречу с Уиткоффом в Майями

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Майями, штат Флорида. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«По словам американского чиновника и источника, осведомленного о планах, специальный представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев находится с визитом в США и, как ожидается, встретится со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Майами», — отмечается в материале.

На данный момент времени неизвестно, будет ли российский представитель вести переговоры с другими чиновниками американской администрации.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дмитриев прибыл в США с визитом для проведения «официальных» переговоров. По данным источников, его встреча с Уиткоффом пройдет 25 октября.