Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:22, 24 октября 2025Мир

Раскрыто место встречи Дмитриева с Уиткоффом

Axios: Дмитриев проведет встречу с Уиткоффом в Майями
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / Pool / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Майями, штат Флорида. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«По словам американского чиновника и источника, осведомленного о планах, специальный представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев находится с визитом в США и, как ожидается, встретится со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом в Майами», — отмечается в материале.

На данный момент времени неизвестно, будет ли российский представитель вести переговоры с другими чиновниками американской администрации.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дмитриев прибыл в США с визитом для проведения «официальных» переговоров. По данным источников, его встреча с Уиткоффом пройдет 25 октября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    В российском городе мошенники оставили семью без машины и квартиры

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Названы фавориты в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости