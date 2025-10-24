Мир
Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

CNN: Спецпредставитель Путина Дмитриев прибыл в США с визитом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / POOL / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в США с визитом для проведения «официальных» переговоров. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Дмитриев прибыл в США для проведения "официальных" переговоров всего через несколько дней после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о новых санкциях против России. По словам источников, ожидается, что глава РФПИ встретится с представителями администрации президента США, чтобы продолжить обсуждения отношений между Вашингтоном и Москвой», — отмечается в материале.

Также информацию о визите Дмитриева в США подтвердил неназванный источник РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые американские санкции представляют собой попытку Вашингтона оказать давление на Москву, что не способствует укреплению отношений между странами.

По словам главы государства, у России и США есть множество различных направлений для сотрудничества, если страны решат перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.

    Все новости