18:51, 23 октября 2025Мир

Путин высказался о новых санкциях США против России

Путин назвал новые санкции США попыткой оказать давление на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Новые санкции США представляют собой попытку Вашингтона оказать давление на Россию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

«[Санкции] на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта — чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление. (...) Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решают под давлением», — сказал президент.

Путин назвал санкции США недружественным актом, который не способствует укреплению российско-американских отношений. По его словам, у России и Соединенных Штатов есть множество различных направлений для сотрудничества, если страны решат перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.

Ранее Путин заявил, что слова президента США Дональда Трампа говорят о переносе российско-американского саммита в Будапеште. «Скорее это будет перенос этой встречи», — ответил глава государства на вопрос журналистов.

