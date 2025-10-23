Путин высказался о новых санкциях США против России

Путин назвал новые санкции США попыткой оказать давление на Россию

Новые санкции США представляют собой попытку Вашингтона оказать давление на Россию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.

«[Санкции] на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта — чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление. (...) Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решают под давлением», — сказал президент.

Путин назвал санкции США недружественным актом, который не способствует укреплению российско-американских отношений. По его словам, у России и Соединенных Штатов есть множество различных направлений для сотрудничества, если страны решат перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.

Ранее Путин заявил, что слова президента США Дональда Трампа говорят о переносе российско-американского саммита в Будапеште. «Скорее это будет перенос этой встречи», — ответил глава государства на вопрос журналистов.