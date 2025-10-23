Путин высказался о новых санкциях США против России

Новые санкции США представляют собой попытку Вашингтона оказать давление на Россию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает РИА Новости.
«[Санкции] на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта — чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление. (...) Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решают под давлением», — сказал президент.
Путин назвал санкции США недружественным актом, который не способствует укреплению российско-американских отношений. По его словам, у России и Соединенных Штатов есть множество различных направлений для сотрудничества, если страны решат перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.
Ранее Путин заявил, что слова президента США Дональда Трампа говорят о переносе российско-американского саммита в Будапеште. «Скорее это будет перенос этой встречи», — ответил глава государства на вопрос журналистов.