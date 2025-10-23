Путин высказался о переносе встречи с Трампом

Путин: Саммит с Трампом перенесли, а не отменили

Слова американского лидера Дональда Трампа скорее говорят о переносе встречи в Будапеште. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Сейчас я вижу, что после этого заявления президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее это будет перенос этой встречи», — сказал глава государства журналистам.

Ранее Трамп отменил встречу с российским президентом в Будапеште. Глава Белого дома сказал, что у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели, но добавил, что встреча состоится в будущем.