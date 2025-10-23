Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 23 октября 2025Мир

Путин высказался о переносе встречи с Трампом

Путин: Саммит с Трампом перенесли, а не отменили
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Слова американского лидера Дональда Трампа скорее говорят о переносе встречи в Будапеште. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Сейчас я вижу, что после этого заявления президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее это будет перенос этой встречи», — сказал глава государства журналистам.

Ранее Трамп отменил встречу с российским президентом в Будапеште. Глава Белого дома сказал, что у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели, но добавил, что встреча состоится в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Лазейку для избежания штрафов за отсутствие регистрации у россиян запретили

    Джулия Фокс объяснила любовь к откровенным нарядам фразой «это просто одежда»

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости