Трампу дали совет по Украине

Макгрегор: Трампу стоит обратить внимание на состояние ВС США, а не на Украину
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американскому президенту Дональду Трампу стоит обратить внимание на состояние Вооруженных сил (ВС) США, а не заниматься вмешательством в дела других стран. Об этом написал эк-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в статье для Responsible Statecraft.

«Если пересмотр президентом Трампом варианта с [передачей ракет] Tomahawk свидетельствует о новой склонности к отрезвляющей оценке пределов американской военной мощи, то это хорошая новость. Между тем, ключевая стратегическая задача президента Трампа — не вмешиваться в дела Украины, Ближнего Востока и Латинской Америки», — говорится в материале.

По словам Макгрегора, главным приоритетом Трампа должно быть восстановление экономической продуктивности и процветания Америки. Он отметил, что в будущем безопасность США будет больше зависеть от экономической мощи, а не от военной.

Ранее Макгрегор заявил, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, такой договор сможет закрепить отношения России со странами Европы.

