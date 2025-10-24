В США предложили новый план по урегулированию на Украине

Макгрегор: Стратегическое соглашение с РФ приведет к урегулированию на Украине

Заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил полковник американской армии в отставке и экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

По его словам, такое стратегическое соглашение закрепит отношения России с остальной Европой.

Эксперт отметил, что именно такую инициативу президент США Дональд Трамп должен продвигать Европейскому союзу.

Ранее аналитик Кристофер Чиввис заявил, что передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом завершения конфликта для Украины. По его словам, такой исход будет все же лучше многих других альтернатив.