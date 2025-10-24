Guardian: Передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Украины

Передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом завершения конфликта для Украины. Об этом в статье для The Guardian написал аналитик Кристофер Чиввис.

«Если конфликт закончится, например, контролем России над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников», — написал он.

Однако, по словам эксперта, такой исход будет все же лучше многих других альтернатив.

Ранее стало известно, что страны Европы и Украина совместно разрабатывают мирный план из 12 пунктов по урегулированию конфликта с Россией. Уточняется, что это мирное предложение включает в себя переговоры Москвы и Киева об управлении новыми регионами России, а также отказ Европы и Украины от юридического признания территориальных уступок.