Спецпредставитель Путина прокомментировал свой визит в США

Спецпредставитель Путина Дмитриев: Визит в США был давно запланирован

Визит в США был давно запланирован и не отменен, несмотря на недавние недружественные шаги Вашингтона. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Эта поездка была давно запланирована и не отменена американской стороной, несмотря на ряд недружественных действий, которые недавно предприняли США [в адрес России]», — пояснил спецпредставитель.

Дмитриев сообщил, что проведет встречи с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа. Он отметил, что переговоры будут закрытыми, а обсуждения будут касаться продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном.

При этом глава РФПИ анонсировал еще одну встречу, которая будет публичной.

Ранее стало известно, что Дмитриев прибыл с визитом в США. По данным телеканала CNN, глава РФПИ встретится с представителями администрации США, чтобы продолжить обсуждение отношений между двумя странами.

Также портал Axios сообщил, что спецпредставитель президента России может провести встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Майами, штат Флорида.