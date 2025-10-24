Спецпредставитель Путина оценил влияние новых санкций на сотрудничество с США

Дмитриев: США сохраняют потенциал для экономического сотрудничества с РФ

Несмотря на введенные президентом США Дональдом Трампом санкции, Россия и Соединенные Штаты сохраняют потенциал для экономического сотрудничества, однако оно возможно только при уважении американской стороной интересов Москвы. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Потенциал экономического сотрудничества с Россией сохраняется, но только в случае уважительного отношения к интересам России», — сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

При этом Дмитриев подчеркнул, что эти санкции, по его мнению, «абсолютно никак» не повлияют на отечественную экономику, а лишь приведут «к росту цен на автозаправках в США».

В четверг, 23 октября, стало известно, что США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Евросоюз также утвердил санкции, коснувшиеся в том числе сферы энергетики.

После этого президент России Владимир Путин заявил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны.