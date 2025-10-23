Экономика
18:53, 23 октября 2025Экономика

Путин высказался о влиянии новых антироссийских санкций на экономику

Путин: Новые санкции не скажутся на экономическом самочувствии России
Дмитрий Воронин

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России, считает президент страны Владимир Путин. Соответствующий комментарий главы государства приводит ТАСС.

В четверг, 23 октября, стало известно, что США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек». Евросоюз также утвердил санкции, коснувшиеся в том числе сферы энергетики. На фоне этого уже значительно выросли цены на нефть. Также «Лукойл» отменил заседание совета директоров, на котором планировалось обсудить дивиденды за девять месяцев 2025 года.

Говоря о санкциях, Путин отметил, что они «носят серьезный характер и могут иметь определенные последствия». «Ничего нового здесь нет», — сказал президент в связи с введенными ограничениями.

