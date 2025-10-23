Санкции США против России привели к росту цен на нефть

Reuters: Нефть подорожала больше чем на 4% на фоне санкций США против России

В четверг, 23 октября, цены на нефть выросли больше чем на четыре процента, после того как США объявили о санкциях против «Лукойла». Об этом сообщило Reuters.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 2,7 доллара, или на 4,3 процента, до 65,3 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую West Texas Intermediate поднялись на 2,56 доллара, или на 4,4 процента, до 61,06 доллара.

Теперь, как пишет издание, нефтеперерабатывающим заводам в Китае и Индии придется искать альтернативных поставщиков, чтобы избежать исключения из западной банковской системы. Аналитик UBS Джованни Стауново полагает, что влияние санкций на нефтяные рынки будет зависеть от реакции Индии и от того, найдет ли Россия альтернативных покупателей. В свою очередь, его коллега из Rystad Energy Клаудио Галимберти обратил внимание на то, что почти все санкции против России за последние 3,5 года практически не повлияли ни на объемы добычи страны, ни на доходы от продажи нефти.

Есть сведения, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии уже приступили к проверке контрактов на поставки нефти из России, чтобы гарантировать отсутствие прямых закупок у производителей, оказавшихся под новыми рестрикциями США.