Евросоюз утвердил новые санкции против энергетики России

Евросоюз прекратит покупку российского СПГ в рамках принятого 19 пакета санкций

Страны Евросоюза утвердили 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт. Об этом со ссылкой на председательствующую в ЕС Данию сообщает Bloomberg.

С 2027 года объединение остановит закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Также ужесточается запрет на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями, а список танкеров, входящий в теневой флот России, пополняется 117 судами.

Глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что санкции наносят реальный ущерб российской экономике, что мешает финансированию боевых действий на территории Украины.

Дополнительно Евросоюз ударит по 45 организациям, помогавшим России обходить санкции, в том числе 12 компаниям в Китае и Гонконге. В рамках нового пакета объединение ввело запрет на перестраховку бывших в употреблении российских самолетов и судов и на операции с пятью российскими банками. Кроме того, расширены ранее введенные ограничения на операции с российскими электронными платежными системами и банками третьих стран в Белоруссии и Казахстане.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас добавила, что санкционный пакет затрагивает компании из Индии и Китая и трансакции в криптовалютах, а также ограничивает передвижения российских дипломатов, «чтобы противостоять попыткам дестабилизации».

Принятие 19-го пакета затянулось на несколько недель из-за возражений со стороны Венгрии, Словакии, а также присоединившейся к ним Австрии. Однако и итоге все претензии к санкциям были сняты.