18:36, 18 октября 2025Экономика

Европейская страна изменила позицию по антироссийским санкциям

Reuters: Австрия поддержит новый пакет санкций против России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Австрия поддержит новый пакет санкций против России. Таким образом, как сообщает Reuters, европейское государство изменило свою позицию.

«Австрия поддерживает продолжение давления на Россию и в понедельник одобрит 19-й пакет санкций», — цитирует агентство заявление Министерства иностранных дел Австрии.

Главы МИД стран, входящих в Европейский союз (ЕС), планируют в понедельник, 20 октября, провести встречу в Люксембурге. На ней они надеются завершить работу над 19-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия могут задержать принятие нового пакета санкций. В частности, Вена требовала разморозить российские активы на сумму два миллиарда евро, чтобы поддержать Raiffeisen Bank International после того, как аналогичную сумму с банка взыскал российский суд.

