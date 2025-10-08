Три страны ЕС задержат принятие нового пакета санкций против России

EUobserver: Австрия, Венгрия и Словакия могут задержать новый пакет санкций ЕС

Австрия, Венгрия и Словакия могут задержать принятие нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

«Предложение Австрии разморозить российские активы на сумму два миллиарда евро вызвало опасения в связи с созданием негативного прецедента, в то время как Венгрия и Словакия также угрожают задержать введение новых санкций ЕС», — говорится в публикации.

Отмечается, что Австрия выступила с предложением о разморозке активов на сумму около двух миллиардов евро, чтобы поддержать Raiffeisen Bank International после того, как аналогичную сумму с банка взыскал российский суд. В свою очередь, Венгрия намерена добиться для себя исключения из предложенного Брюсселем запрета на импорт российского сжиженного природного газа, а Словакия в целом выступает против новых санкций в отношении Москвы.

Ранее страны ЕС согласились ввести санкции против российских дипломатов, которые ограничат их передвижение внутри блока. Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето. Предлагаемые правила заставят дипломатов из России, работающих в европейских городах, информировать власти принимающей страны о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.