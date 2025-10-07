Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:47, 7 октября 2025Мир

Страны ЕС согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока

FT: Страны ЕС согласовали ограничения на поездки дипломатов из России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press

Страны Евросоюза (ЕС) согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока. Венгрия сняла вето с этой инициативы, утверждает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока... Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем», — говорится в статье.

Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето, утверждают источники издания.

Предлагаемые правила заставят российских дипломатов, работающих в европейских городах, информировать власти принимающей страны о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.

Ранее сообщалось, что Польша аннулировала визы представителям Российского общественного института избирательного права. В РОИИП подчеркнули, что в соответствующих письмах не были указаны мотивы и основания принятия такого решения.

На днях министры финансов стран «Большой семерки» по итогам онлайн-встречи договорились совместно усилить давление на Россию для поддержки Украины.

До этого стало известно, что страны ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет очень больно». В России пообещали жесткий ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

    Бывший замминистра спорта российского региона признался в многомиллионных аферах

    Израиль поместили между молотом и наковальней

    Подполковник рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

    Марочко рассказал о начале охвата Звановки в ДНР

    Трампа обвинили в подрыве конституции США

    В небе над Киевом заметили российскую «Герань»

    Стало известно о беспокойстве администрации Трампа из-за поставок Tomahawk Украине

    Трампа уличили в намеренном отказе достичь соглашения с Венесуэлой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости