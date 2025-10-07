Страны ЕС согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока

FT: Страны ЕС согласовали ограничения на поездки дипломатов из России

Страны Евросоюза (ЕС) согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока. Венгрия сняла вето с этой инициативы, утверждает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

«Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока... Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем», — говорится в статье.

Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето, утверждают источники издания.

Предлагаемые правила заставят российских дипломатов, работающих в европейских городах, информировать власти принимающей страны о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.

Ранее сообщалось, что Польша аннулировала визы представителям Российского общественного института избирательного права. В РОИИП подчеркнули, что в соответствующих письмах не были указаны мотивы и основания принятия такого решения.

На днях министры финансов стран «Большой семерки» по итогам онлайн-встречи договорились совместно усилить давление на Россию для поддержки Украины.

До этого стало известно, что страны ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств РФ.