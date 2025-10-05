Мир
Польша аннулировала визы ехавшим на конференцию ОБСЕ россиянам

Польша в последний рабочий день отменила визы участникам конференции из России
Польша аннулировала визы представителям Российского общественного института избирательного права (РОИИП). Об этом сообщили в организации, пишет РИА Новости.

Отмечается, что россияне должны были принять участие в конференции по человеческому измерению, организованной действующим председательством ОБСЕ в Варшаве. В последний рабочий день перед началом конференции участники из России получили письмо об аннулировании визы.

В РОИИП подчеркнули, что в письмах не были указаны мотивы и основания принятия такого решения. Кроме того, там отменили, что ехавшие на конференцию россияне получили приглашение от офиса ОБСЕ в Варшаве и во время оформления виз никаких вопросов не возникало. «Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога», — говорится в сообщении.

Ранее в Европейском Союзе заявили, что не намерены ограничивать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках 19 пакета санкций. Однако ЕС рассматривает возможность ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

