В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

Европейский союз (ЕС) не намерен вводить ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.
При этом, по словам собеседника агентства, ЕС рассматривает возможность ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Однако о полном запрете на выдачу виз речи не идет, добавил он.
Ранее стали известны детали нового пакет антироссийских санкций. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в него будут включены меры против российского сжиженного природного газа (СПГ).