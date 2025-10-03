Путешествия
В Евросоюзе ответили на вопрос об ограничении выдачи виз россиянам

РИА Новости: ЕС не будет ограничивать выдачу виз гражданам России
Фото: Christian Lue / Unsplash

Европейский союз (ЕС) не намерен вводить ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

При этом, по словам собеседника агентства, ЕС рассматривает возможность ограничить передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Однако о полном запрете на выдачу виз речи не идет, добавил он.

Ранее стали известны детали нового пакет антироссийских санкций. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что в него будут включены меры против российского сжиженного природного газа (СПГ).

