В «Большой семерке» договорились усилить давление на Россию

Министры финансов G7 договорились усилить давление на Россию

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) по итогам онлайн-встречи договорились совместно усилить давление на Россию для поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Министры финансов стран G7 договорились значительно усилить давление на экспортеров российской нефти, говорится в совместном заявлении.

Они также согласовали меры, направленные на существенное сокращение импорта углеводородов из России. Кроме того, страны G7 рассматривают возможность введения торговых ограничений против государств, которые, по их мнению, способствуют финансированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что страны ЕС в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России. По мнению европейских чиновников, новые правила должны быть введены для «профилактики подрывной деятельности».