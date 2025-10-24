«Посмотрим через шесть месяцев». Трамп отреагировал на слова Путина о новых санкциях

Трамп заявил, что влияние новых санкций США станет понятно через полгода

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не повлияют на экономику страны.

Журналист напомнил главе Белого дома слова Путина об иммунитете России к новым рестрикциям США. Трамп призвал подождать, отметив, что влияние санкций станет понятно примерно через полгода.

Рад за него. Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев

Дональд Трамп президент США

Ранее Путин высказался о новых санкциях США против России. Он подчеркнул, что меры Вашингтона не станут неожиданностью и не нанесут серьезного ущерба российской экономике. «Ничего нового здесь нет. Да, санкции серьезные, но существенно не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии», — заверил российский лидер. Путин добавил, что надеется на стабильность мирового энергетического рынка и призвал инвестировать в традиционные источники энергии.

Также глава Кремля указал, что рестрикции представляют собой попытку оказать давление на Россию и являются недружественным актом, который не способствует укреплению российско-американских отношений.

Санкции имеют, конечно, два аспекта — чисто политический и экономический. Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление. (...) Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решают под давлением Владимир Путин президент России

Путин добавил, что у Москвы и Вашингтона есть множество различных направлений для сотрудничества. Однако такое развитие событий возможно лишь если страны решат перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.

США ударили по нефтяной отрасли РФ

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Уточняется, что рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем. Также блокируются все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов. «Конечная цель санкций состоит не в том, чтобы наказать, а в том, чтобы добиться позитивных изменений в поведении [российской стороны]», — говорится в пояснительном документе.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт пояснила, что США рассчитывают с помощью санкций нанести России значительный ущерб. По ее словам, Трамп принял решение о введении новых рестрикций против Москвы, поскольку настал момент, «когда это было необходимо».

После того, как США ввели санкции против двух топливных гигантов РФ, китайские государственные компании перестали покупать российскую нефть. По данным Reuters, это случилось как раз тогда, когда появилась информация, что нефтеперерабатывающие заводы Индии собрались резко сократить импорт сырой нефти из РФ.

ЕС запретил ввозить в Россию унитазы, мхи и трехколесные велосипеды

Практически одновременно с США очередные антироссийские санкции ввел Евросоюз. В 19-м пакете ужесточился запрет на сделки с двумя крупными российскими нефтяными компаниями, а список танкеров, входящий в теневой флот России, пополнился 117 судами.

Кроме того, ЕС запретил поставки в Россию сантехники, включая унитазы и биде. Помимо этого, среди категорий товаров, на которые распространяются санкции, оказались в том числе цветы, мох, пластиковые игрушки с моторчиками, трехколесные велосипеды, игрушечные педальные автомобили, куклы и коляски для них, а также миниатюры и головоломки.