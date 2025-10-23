Трамп отреагировал на слова Путина о санкциях

Трамп: Влияние санкций на Россию станет понятно через шесть месяцев

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Трансляцию ведет телеканал C-Span.

Путин сказал, что у России иммунитет к новым санкциям США, напомнил главе Белого дома журналист. Трамп призвал подождать, отметив, что влияние санкций станет понятно примерно через полгода.

«Рад за него. Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев», — заявил американский лидер.

Путин 23 октября прокомментировал новые американские санкции, введенные против ряда российских компаний, включая «Лукойл». Он подчеркнул, что меры Вашингтона не станут неожиданностью и не нанесут серьезного ущерба российской экономике.

По словам президента, новые санкции — очередная попытка политического давления на Россию. Он назвал решение США недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений.

