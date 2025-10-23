«Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

Путин: Ответ РФ на удар дальнобойным оружием будет ошеломляющим

Президент России Владимир Путин заявил, что слова главы Белого дома Дональда Трампа могут означать перенос запланированной встречи в Будапеште.

Накануне Трамп объявил об отмене саммита, пообещав при этом, что переговоры с российским лидером все же состоятся.

Путин указал на необходимость тщательной подготовки

По словам Путина, после недавних высказываний американского лидера встреча в Будапеште скорее всего будет перенесена, а не окончательно отменена.

Сейчас я вижу, что после этого заявления президент США решил отменить или перенести эту встречу. Скорее это будет перенос этой встречи Владимир Путин президент России

Российский лидер подчеркнул, что инициатива по месту и формату саммита исходила от США. По его словам, именно американская сторона в последнем телефонном разговоре предложила организовать встречу в Будапеште.

Кроме того, Путин отметил, что саммит на таком уровне требует серьезной подготовки и было бы ошибкой подходить к нему легкомысленно. «И для меня, и для американского президента было бы большой ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — отметил он.

Президент также напомнил, что Москва всегда выступала за продолжение диалога с Вашингтоном. По его мнению, у России и США есть множество областей для сотрудничества, главное — переход от давления к конструктивному разговору о перспективах.

Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры, тем более война. Поэтому мы всегда поддерживали продолжение диалога Владимир Путин президент России

Трамп отказал Зеленскому в передаче ракет Tomahawk

Помимо отмены саммита Трамп затронул тему ракет Tomahawk. Президент заявил, что лишь США знают, как применять эти крылатые ракеты, и они не собираются передавать соответствующие навыки другим странам: «Единственный способ — если запускать их будем мы, но мы этого делать не собираемся»», — сказал он.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На этом фоне Киев начал обсуждать возможные поставки дальнобойных ракет с европейскими партнерами. После того, как Вашингтон отказался передать Tomahawk Киеву, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ракеты могут появиться в их распоряжении в ближайшее время. «Каждый день приносит что-то новое, может быть, завтра у нас будут "Томагавки"», — понадеялся он.

Москва пригрозила ошеломляющим ответом на удар Tomahawk

Комментируя разговоры о поставках дальнобойного вооружения Украине, Путин охарактеризовал такие инициативы как попытку эскалации. По его словам, если этими ракетами будут наноситься удары по российской территории, Москва ответит крайне жестко. «Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным», — предостерег президент.

Президент пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk.

Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильным. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают Владимир Путин президент России

Фото: U.S. Navy / AP

Путин назвал новые санкции США попыткой давления

Помимо этого Путин прокомментировал новые американские санкции, введенные против ряда российских компаний, включая «Лукойл». Накануне Министерство финансов США заявило, что ограничения распространяются на все структуры, контролируемые этими компаниями.

Путин подчеркнул, что меры Вашингтона не станут неожиданностью и не нанесут серьезного ущерба российской экономике.

«Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они серьезные, но существенно не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии», — заверил российский лидер. Он добавил, что надеется на стабильность мирового энергетического рынка и призвал инвестировать в традиционные источники энергии.

По словам Путина, новые санкции — очередная попытка политического давления на Россию. «Что касается политического, это, конечно, попытка оказать давление. (...) Ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решают под давлением», — отметил глава государства.

Президент назвал решение США недружественным шагом, который не способствует восстановлению отношений. «Конечно, это недружественно в отношении России, это очевидная вещь. И он (акт — прим. «Ленты.ру») не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться», — сказал Путин.

В то же время он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу. «Если мы в конце концом все-таки перейдем не к какому-то давлению, а перейдем к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы», — заключил российский лидер.