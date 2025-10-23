Зеленский понадеялся на получение Tomahawk уже завтра

Зеленский: Может быть, уже завтра у Украины будут Томагавки

Украинский лидер Владимир Зеленский понадеялся на получение дальнобойных ракет Tomahawk уже завтра. Об этом он заявил во время ответов на вопросы журналистов, трансляция была доступна на YouTube-канале офиса главы государства.

«Каждый день приносит что-то новое, может быть, завтра у нас будут "Томагавки"», — заявил он.

По словам Зеленского, отказ президента США Дональда Трампа от передачи Киеву Tomahawk заставляет Украину начать вести разговор об их поставке с европейскими странами.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно отмечал, что разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk являются попыткой эскалации конфликта. Этот вопрос также поднимался в ходе телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября.