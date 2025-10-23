Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 23 октября 2025Мир

Путин объяснил значение разговоров о поставках Tomahawk Украине

Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву Tomahawk
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом он рассказал в разговоре со СМИ после XVII съезда Русского географического общества (РГО), его слова передает РИА Новости.

«Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным», — заявил Путин.

Так российский лидер ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина получит дальнобойные ракеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Tomahawk Киев может получить уже завтра. «Каждый день приносит что-то новое, может быть, завтра у нас будут "Томагавки"», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости