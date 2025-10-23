Путин объяснил значение разговоров о поставках Tomahawk Украине

Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву Tomahawk

Президент России Владимир Путин назвал попыткой эскалации разговоры о поставках Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом он рассказал в разговоре со СМИ после XVII съезда Русского географического общества (РГО), его слова передает РИА Новости.

«Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наносить все удары по российским территориям, ответ будет очень сильным», — заявил Путин.

Так российский лидер ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина получит дальнобойные ракеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Tomahawk Киев может получить уже завтра. «Каждый день приносит что-то новое, может быть, завтра у нас будут "Томагавки"», — сказал политик.