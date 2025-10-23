Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:52, 23 октября 2025Россия

Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

Президент Путин: Ответ РФ на удар Tomahawk будет серьезным, если не ошеломляющим
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Реакция России в случае удара ракетами Tomahawk по территории страны будет «серьезной, если не ошеломляющей». Таким ответом пригрозил российский президент Владимир Путин в ответ на вопросы журналистов после посещения собрания Русского географического общества, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Как заявил российский лидер, заявления о возможной передаче Украине высокоточных дозвуковых ракет Tomahawk является попыткой эскалации и подобные действия не останутся без ответа, который станет «очень серьезным».

Пусть они об этом подумают

Владимир Путин

В то же время, отвечая на другие вопросы прессы, глава государства отметил, что диалог лучше, чем конфронтация, споры или война.

Известно, что на фоне отказа президента США Дональда Трампа от передачи Украине Tomahawk Киев начал вести разговор об этих снарядах с европейскими государствами. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости