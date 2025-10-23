Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

Президент Путин: Ответ РФ на удар Tomahawk будет серьезным, если не ошеломляющим

Реакция России в случае удара ракетами Tomahawk по территории страны будет «серьезной, если не ошеломляющей». Таким ответом пригрозил российский президент Владимир Путин в ответ на вопросы журналистов после посещения собрания Русского географического общества, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Как заявил российский лидер, заявления о возможной передаче Украине высокоточных дозвуковых ракет Tomahawk является попыткой эскалации и подобные действия не останутся без ответа, который станет «очень серьезным».

Пусть они об этом подумают Владимир Путин

В то же время, отвечая на другие вопросы прессы, глава государства отметил, что диалог лучше, чем конфронтация, споры или война.

Известно, что на фоне отказа президента США Дональда Трампа от передачи Украине Tomahawk Киев начал вести разговор об этих снарядах с европейскими государствами. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине.